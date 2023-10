Bologna-Empoli 3-0, Thiago Motta: “Godiamoci il momento. Obiettivi? Viviamo la giornata”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo il successo per 3-0 sull’Empoli nella gara della settima giornata di Serie A 2023/2024, ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport: “L’Empoli è una squadra che pressa e gioca con grande entusiasmo e penso si sia visto anche con Inter e Salernitana: delle volte abbiamo fatto bene oggi, altre volte loro sono stati più bravi. Orsolini? Non ha fatto la preparazione con la squadra. L’ho motivato tanto per migliorare la sua crescita fisica e mentale: tutto il resto è merito suo. Il gol ce l’ha dentro: sono sicuro ringrazierà tutti i suoi compagni per essere arrivato a questo momento”.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali Motta ha spiegato di pensare un passo alla volta, senza particolari pensieri: “Obiettivi? Viviamo la giornata, non so fare in un altro modo. Per raggiungere obiettivi importanti dobbiamo impegnarci tutti i giorni. Migliorare sempre deve essere una sfida con noi stessi. Dobbiamo goderci il momento: i ragazzi avranno qualche giorno per recuperare e staccare un po’ la spina”.

“Zirkzee? È il simbolo del gioco che vogliamo proporre. Oggi ha fatto una grande partita in tutti i sensi: lui sicuramente commette errori, ma al tempo stesso attacca, difende e gioca con qualità. È un giocatore importante per noi. Sul che ha sbagliato il portiere ha i suoi meriti: lo scatto che fa per arrivare alla conclusione però è ottimo. Mi piacciono i giocatori forti e che riescono a capire le situazioni di gioco, avendo una coerenza nei movimenti. Noi da fuori cerchiamo di proporre un’organizzazione in cui i giocatori possano trovarsi a loro agio”, ha chiosato il tecnico dei felsinei.