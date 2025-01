“Il rigore di Parma-Monza? Non è un rigorino, è qualcosa di più vicino alla simulazione che al rigore. Di conseguenza, il Var deve assolutamente intervenire. Il rigore di Inter-Napoli è invece un rigore che live tutti noi arbitri avremmo assegnato. Poi rivedendolo può essere discutibile, ma le cose discutibili non sono materia da Var. La filosofia del Var è togliere l’errore macroscopico, cioè un errore chiaro. Il Var deve intervenire se l’arbitro commette un errore, pertanto a nostro avviso in Inter-Napoli non doveva intervenire”. Intervenuto a Dazn Serie A Show, il designatore della CAN A-B, Gianluca Rocchi, ha affrontato diversi temi legati agli episodi arbitrali e alle pieghe regolamentari di questo girone di andata ormai quasi del tutto concluso, al di là di cinque match ancora da recuperare tra gennaio e febbraio. L’ex fischietto fiorentino è stato il protagonista della nuova puntata di Open Var, in cui sono stati analizzati, come di consueto, gli audio arbitro-Var di questo turno, ma non solo: è stata l’occasione di discutere, con gli ospiti in studio della trasmissione condotta da Giorgia Rossi, di alcune spinose situazioni che si sono verificate in questi mesi.

LE PAROLE DI ROCCHI SUL DERBY DI ROMA

Nel derby di Roma, Rocchi ha dovuto far fronte a un cambio in corsa inaspettato. L’arbitro designato in origine, il numero uno d’Italia Marco Guida, ha riportato un infortunio, e così al suo posto è subentrato il quarto uomo, Luca Pairetto, che già aveva diretto questa partita difficilissima, ma col Covid e senza pubblico sugli spalti. Sull’arbitraggio di stasera del fischietto piemontese, Rocchi è chiaro: “Pairetto ha sostituito un collega per infortunio in extremia, preparare una gara così importante in un solo giorno non è certo semplice. Luca l’ha preparata al meglio, è stata una partita ottima in un contesto non semplice”.

LA ALTRE ANALISI DEL DESIGNATORE

Tra i temi affrontati, anche il tocco di braccio di McKennie a Monza: “Intervento borderline. Il movimento del giocatore llci lascia dei dubbi, però non c’è un’immagine chiarissima: allora è giusto che il Var supporti la decisione del campo. Se avesse dato rigore, nessuno lo avrebbe tolto. Il Var per intervenire deve avere una certezza al 100%, qui non c’è”.