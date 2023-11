Russia travolgente in amichevole: 8-0 a Cuba

La Russia, vista l’impossibilità di giocare competizioni internazionale per la guerra contro l’Ucraina, ha dato prova della sua forza in amichevole contro Cuba. La selezione di Karpin ha rifilato un rotondo 8-0 al Cuba in amichevole nel segno anche del centrocampista dell’Atalanta Miranchuk.

La Russia ha condotto una gara perfetta contro un avversario, comunque, sulla carta inferiore alla selezione di Karpin. I gol, che hanno aperto la partita nel primo tempo, portano la firma di Oblyakov, Golovin e Anton Miranchuk. Nel secondo tempo la Russia ha dilagato con le reti di Silyanov, Sobolev, Prutsev, Krivtsov e Mostovoy. Una gara che ha testimoniato la buona forma della nazionale, nonostante questa non sia impegnata in nessuna competizione internazionale.