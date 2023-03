Roma, senti Ozil: “Mourinho il miglior allenatore del secolo. Al Real Madrid per lui”

Mesut Ozil ha speso parole al miele per Jose Mourinho. L’ex giocatore dell’Arsenal e del Real Madrid fra le altre ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 34 anni e non ha perso tempo ad esaltare l’operato e la grandezza dell’attuale allenatore della Roma, descrivendolo come il miglior allenatore del secolo. Queste le parole di Ozil ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca.

Queste le parole di Ozil: “Tutti conoscono già il mio aneddoto nello spogliatoio con lui. Ma abbiamo avuto un ottimo rapporto. Ha sempre saputo come motivarmi, come rendermi un giocatore migliore ogni giorno. È un allenatore straordinario e sono molto orgoglioso di aver potuto giocare per lui. Per me José Mourinho è il miglior allenatore di questo secolo. La sua comprensione tattica è un’altra cosa, ma anche il suo modo di parlare nello spogliatoio… E come protegge sempre la sua squadra davanti ai media! È davvero un allenatore di livello mondiale. Ho scelto il Real per lui. Mi portò a vedere lo stadio e tutti i trofei che avevano vinto. Questo mi ha fatto venire la pelle d’oca. La visita a Barcellona è stata meno entusiasmante e ciò che è stato più deludente è che Pep Guardiola non si è nemmeno preso la briga di incontrarmi. Prima di quel viaggio mi piaceva molto lo stile del Barcellona e potevo davvero immaginare di giocare con loro. Quindi José Mourinho è stato sicuramente il fattore più importante nella mia decisione. Dopo le mie visite, la mia decisione è stata chiara al 100%: volevo essere madridista”.