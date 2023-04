Probabili formazioni Monza-Roma: trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Roma, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 3 maggio nella cornice dell’U-Power Stadium. La squadra di Palladino non vuole smettere di sognare, quella di Mourinho invece lotta per un posto Champions. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nell’arco della settimana ecco gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Josè Mourinho. Di seguito, ecco i possibili protagonisti.

MONZA – Mota e Caprari in attacco, Pessina a supporto. Sensi dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a centrocampo. Rovella intoccabile. Ciurria e Carlos Augusto sulle corsie laterali.

ROMA – Belotti o Abraham, il Gallo per ora è favorito. Dybala – che al Monza ha segnato il suo primo gol in giallorosso – torna titolare. Pellegrini tra le linee. Bove e Cristante a centrocampo, ma Wijnaldum è pienamente recuperato. Kumbulla da valutare.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, C. Augusto; Pessina; Mota, Caprari

Ballottaggi: Caldirola 60% – Marlon 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Belotti.

Ballottaggi: Belotti 55% – Abraham 45%, El Shaarawy 65% – Dybala 35%

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Llorente, Kumbulla da valutare

Squalificati: Matic