Probabili formazioni Milan-Fiorentina: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 25 novembre nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Grande attesa per questa partita di San Siro, che rappresenta uno scontro diretto per i piani alti tra Stefano Pioli (ex di turno) e Vincenzo Italiano. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Prima però ecco gli approfondimenti sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori.

MILAN – Possibile chance per Jovic al centro dell’attacco con Okafor e Pulisic nel tridente, viste le indisponibilità di Leao (infortunato) e Giroud (squalificato). Centrocampo con Loftus Cheek e Reijnders ai lati di Krunic, in vantaggio su Adli.

FIORENTINA – Nzola in attacco. A supporto Gonzalez, Bonaventura e Ikone (favorito su Brekalo). Arthur Melo e Duncan pronti a dirigere il centrocampo. Milenkovic e Martinez in difesa.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor

Ballottaggi: Krunic 60% – Adli 40%; Calabria 60% – Florenzi 40%

Indisponibili: Kalulu, Bennacer, Leao, Pellegrino, Sportiello (in dubbio), Kjaer (in dubbio), Calabria (in dubbio)

Squalificati: Giroud

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Nzola

Ballottaggi: Nzola 60% – Beltran 40%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Kayode (in dubbio), Beltran (in dubbio)

Squalificati: Ranieri