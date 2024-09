Probabili formazioni Lecce-Sassuolo: sedicesimi Coppa Italia 2024/2025

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. La partita è in programma alle 18:00 di martedì 24 settembre nella cornice dello stadio Via del Mare. Luca Gotti cerca il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi, dove ad attendere la vincente è il Milan. Stesso obiettivo anche per il Sassuolo che vuole lasciarsi alle spalle il momento difficile di inizio stagione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity, oltre che sul sito di Sport Mediaset. Sportface.it in questi giorni vi terrà compagnia con gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori.

LECCE – Rebic cerca posto in attacco, Krstovic potrebbe riposare. Fruchtl in porta. Gaspar e Baschirotto verso la conferma in difesa. Marchwinski vuole scalare posizioni nelle gerarchie.

SASSUOLO – Volpato in ballottaggio con Antiste. Mulattieri e Laurientè a completare il tridente. Poi Iannoni, Boloca e Thorstvedt, con Obiang che potrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

Lecce (4-2-3-1): Fruchtl; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Rebic

Ballottaggi: Dorgu 60% – Pierotti 40%

Indisponibili: Kaba, Banda, Corfitzen, Gonzalez, Sansone

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Doig; Iannoni, Boloca, Thorstvedt; Volpato, Mulattieri, Laurienté

Ballottaggi: Volpato 55% – Antiste 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –