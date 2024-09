Probabili formazioni Lazio-Verona, quarta giornata Serie A 2024/2025

Le probabili formazioni di Lazio-Verona, match dello Stadio Olimpico valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La squadra biancoceleste, archiviato il pareggio pirotecnico maturato più di due settimane fa all’Olimpico contro il Milan, gioca la sua seconda gara consecutiva in casa e spera di portare a casa l’intera posta in palio. La formazione scaligera, dal suo canto, arriva da un ottimo avvio di stagione caratterizzato da due vittorie in tre gare e ha intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena alle 20:45 di lunedì 16 settembre e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni e Paolo Zanetti.

Probabili formazioni Lazio-Verona

LAZIO – Dubbi in difesa per Marco Baroni, che dovrà valutare le condizioni di Romagnoli e Patric, pronti Gila e Gigot in caso di forfait. In attacco Dia, nonostante qualche acciacco fisico, è favorito per completare la trequarti insieme ad Isaksen e Zaccagni.

VERONA – La retroguardia non dovrebbe vedere grandi cambiamenti, con Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Frese che dovrebbero partire dall’inizio. Alle spalle di Tengstedt, favorito su Mosquera, dovrebbero agire Suslov, Lazovic e Harroui, in vantaggio rispetto a Kastanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Ballottaggi: Romagnoli 55% – Gila 45%, Dia 55% – Tchaouna 45%.

Indisponibili: Romagnoli (in dubbio).

Squalificati: –

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Ballottaggi: Harroui 55% -Kastanos 45%.

Indisponibili: Serdar, Cruz.

Squalificati: –