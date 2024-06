Probabili formazioni Danimarca-Serbia: terza giornata Euro 2024

Le probabili formazioni di Danimarca-Serbia, match valevole per la terza giornata degli Europei in Germania. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 25 giugno nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tempo di verdetti nel girone C, come in tutti gli altri gruppi di questa prima fase di Euro 2024. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti del match e le pagelle dei protagonisti in campo. Di seguito, ecco il focus sulle possibili mosse di formazione dei due commissari tecnici, Kasper Hjulmand e Dragan Stojković.

DANIMARCA – Hjulmand è diffidato. Maehle in ballottaggio con Bah. Chi non è in discussione è Hjulmand, mentre Poulsen potrebbe insidiare Wind. Eriksen intoccabile con Hojbjerg a centrocampo.

SERBIA – Kostic out. Tocca a Mladenovic. Mitrovic e Vlahovic titolari. Tadic cerca posto sulla trequarti, ma è in ballottaggio con Lukic. Sergej Milinkovic-Savic al fianco di uno tra Gudelj e Maksimovic.

Le probabili formazioni di Danimarca-Serbia

Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Kristiansen; Højlund, Poulsen

Ballottaggi: Maehle 55% – Bah 45%; Hjulmand 55% – Norgaard 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Serbia (3-4-1-2): Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Gudelj, Mladenović; Tadić; Mitrović, Vlahović

Ballottaggi: Tadic 60% – Lukic 40%; Gudelj 55% – Maksimovic 45%

Indisponibili: Kostic

Squalificati: –