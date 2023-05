Probabili formazioni Cremonese-Salernitana: trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Salernitana, match della trentottesima giornata di Serie A. Le due squadre si contendono tre punti in una stagione che non ha più nulla da dire. La formazione di Ballardini è già retrocessa, quella di Paulo Sousa si è salvata con due turni di anticipo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Chi troverà i tre punti in questo ultimo appuntamento stagionale allo ‘Zini’? Scopriamolo insieme.

CREMONESE – Ciofani e Okereke in attacco con Galdames a supporto. Sernicola e Valeri gli intoccabili sulle fasce. Castagnetti, Pickel e Meitè a centrocampo.

SALERNITANA – Da valutare Dia, ma Daniliuc e Gyomber tornano dalla squalifica in difesa. Mazzocchi e Bradaric sulle corsie laterali. Candreva l’unico intoccabile del reparto offensivo. Squalificato Vilhena, tocca a Bohinen.

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè; Galdames; Okereke, Tsadjout

Ballottaggi: –

Indisponibili: Dessers, Benassi

Squalificati: –

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek

Ballottaggi: Piatek 55% – Botheim 45%

Indisponibili: Fazio, Valencia, Dia (in dubbio)

Squalificati: Vilhena