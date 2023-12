Premio Euro Mediterraneo al Campidoglio: saranno presenti anche Zoff, Zanetti, Gravina

Il Premio Euro Mediterraneo si terrà al Campidoglio il prossimo 7 dicembre ed avrà come ospiti eccellenze dello sport europeo e continentale. Ideatori dell’appuntamento la Fondazione E-Novation e l’Associazione giornalisti del Mediterraneo. Questa edizione avrà molti ospiti d’eccezione di vari paesi del Mediterraneo i quali provengono da esperienze di vari settori come economia, cultura, cinema, arte, sport e tanti altri.

A tale evento saranno presenti, come detto, eccellenze del nostro calcio e non solo. Ospiti speciali Dino Zoff, Gabriele Gravina, Javier Zanetti, Ivan Zazzaroni, Corrado Ferlaino, Gianfranco Coppola, Charles Camenzuli, Joseph Portelli, Ergin Ataman, Francesco Bonanni, Manuel Bortuzzo, Nicola Pietrangeli, Ferdinando Arcopinto.

Dundar Kesapli, giornalista di Stampa Estera, Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, opinionista di Sky, Rai, Mediaset, afferma: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di ambasciatori che divulghino la cultura del rispetto e che contribuiscano al miglioramento della società attraverso l’esaltazione dei principi di cooperazione tra i popoli. E qui, in Europa, e più vastamente nel Mediterraneo, ci sono ricchezze infinite a volte nascoste che vanno riscoperte e rilanciate in modo da costituire un patrimonio da preservare e far crescere con le nuove generazioni”.