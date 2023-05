Premier League, De Zerbi porta il Brighton in Europa. Manca un punto per l’Europa League

Roberto De Zerbi sempre più protagonista in Premier League. In una competizione, come il campionato inglese, che conta innumerevoli top allenatori del mondo, De Zerbi sta facendo vivere una vera e propria favola al Brighton ed a tutti i suoi tifosi. Con la vittoria contro il Southampton, il Brighton ha gettato l’assalto alla qualificazione in Europa League dopo soprattutto il mezzo passo falso del Liverpool contro l’Aston Villa.

Con al qualificazione in Conference già centrata e quindi con l’Europa che si giocherà, De Zerbi vuole continuare a stupire portando la sua squadra in Europa League il prossimo anno. Per la qualificazione nella Coppa Uefa di un tempo manca solo un punto che la squadra di De Zerbi dovrà fare in due partite. Se l’impegno contro il Manchester City e contro il maestro Guardiola potrebbe sembrare proibitivo, anche se molti presupposti dicono di no, l’ultima partita contro l’Aston Villa potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto. De Zerbi vuole continuare a stupire e soprattutto e non smettere di sognare.