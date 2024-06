Portogallo-Repubblica Ceca, Guida promosso: controlla una partita spigolosa, può ambire agli ottavi

Marco Guida promosso in Portogallo-Repubblica Ceca. L’arbitro italiano, uno dei due fischietti del Bel Paese selezionato per gli Europei 2024 insieme a Daniele Orsato, se la cava bene in una partita che poteva apparire sulla carta scontata e che invece è stata assai scorbutica. Tra un giallo per simulazione a Leao molto difficile da vedere live, le proteste di Cristiano Ronaldo tenute a bada con gran personalità, le uniche note negative sono nel finale: prima il gol convalidato sul campo dall’assistente Meli e annullato dopo revisione Var di Irrati, ma l’offside di Ronaldo era millimetrico, quindi un fallo dubbio non fischiato a favore dei cechi, con comunque il gioco successivamente fermato e poi, in una nuova APP pertanto, la rete dei lusitani nel recupero.

GUIDA PROMOSSO: PUO’ DIRIGERE ANCHE AGLI OTTAVI

A questo punto, Rosetti può davvero pensare di tenerlo in considerazione anche per una partita degli ottavi di finale, non di più perché c’è Orsato che avrà diritto almeno a una semifinale, se non alla finale in caso di assenza per l’Italia.