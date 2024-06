Turchia e Repubblica Ceca cercano gli ottavi: Yildiz e Guler dal 1′, Schick out

Tre verdetti ancora da esprimere nel girone F di Euro 2024. Il Portogallo è già sicura del primo posto, ma Turchia, Repubblica Ceca e Georgia sono pronte a contendersi gli ultimi (o l’ultimo) pass rimasti. La nazionale di Vincenzo Montella accederà agli ottavi di finale da seconda del girone se evita la sconfitta contro la Repubblica Ceca (fischio d’inizio alle 21 di stasera), ma sarà eliminata in caso di sconfitta e di vittoria della Georgia sul Portogallo. L’alternativa è il terzo posto con il ko con la Cechia e la vittoria di CR7 e compagni, ma occorrerà valutare la differenza reti. Spettatrice interessata l’Ungheria, che in caso di risultato positivo (pareggio o vittoria) di Turchia e Portogallo accederebbe agli ottavi da migliore terza. Stesso esito con un pareggio o vittoria del Portogallo e un ko con tre gol di scarto dei turchi.

Ci sono precedenti favorevoli agli Europei per la Turchia che ha affrontato la Cechia sia ad Euro 2008 che ad Euro 2016 – in entrambi i casi alla terza giornata – e ha vinto tutte e due le volte. Il tecnico punta a mantenere la tradizione e magari a scacciare le critiche che gli sono state rivolte dopo le scelte di formazione contro il Portogallo. Stavolta Arda Guler e Kenan Yildiz saranno in campo dal 1′. E con loro anche Kahveci e Yilmaz nel fronte offensivo. Tra i pali tocca ad Altay Bayındır, mentre in difesa ci sarà una rivoluzione obbligata. Bardakci è squalificato, mentre Akaydin non è al meglio. Spazio a Demiral e Ayhan con Muldur e Kadioglu confermati da terzini. A centrocampo è ballottaggio tra Ozcan e Yüksek, mentre Çalhanoğlu non è in discussione. L’interista ha scelto la via opposta a molti suoi colleghi, scegliendo di chiarire il suo futuro nel bel mezzo dell’Europeo con un post che ribadisce la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dell’Inter.

Un’assenza forzata anche per la Repubblica Ceca che dovrà fare a meno di Patrik Schick, ai box per un problema muscolare. Al suo posto tocca ad un trequartista, Ondrej Lingr, alle spalle di Adam Hlozek. Nel 3-5-2 spazio a Staněk tra i pali con Holeš, Hranáč, Krejčí in difesa. Coufal e Doudera sulle fasce, mentre Souček, Barák e Provod agiranno a centrocampo. Occhio ai diffidati. Coufal, Holeš, Jurásek, Provod, Schick, Souček per la Repubblica Ceca. Akaydin, Çalhanoğlu, Çelik i calciatori turchi a rischio squalifica. Un elenco che assume valore solo con il pass per gli ottavi di finale.