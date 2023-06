Scozia-Georgia, Kvaratskhelia sbaglia il rigore nel recupero: calcia alle stelle (VIDEO)

di Giorgio Billone 47

Clamoroso errore dal dischetto per Khvicha Kvaratskhelia in Scozia-Georgia. In pieno recupero penalty per gli ospiti sotto 2-0 e a due minuti dalla fine può dunque riaprire tutto. L’attaccante del Napoli, però, non è freddo come già accaduto contro Eintracht e Milan in Champions sbaglia il rigore. Calcia alle stelle il georgiano, che brutto errore. In alto ecco il video.