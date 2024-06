Salah accusato di aver rifiutato una sostituzione con la nazionale, l’Egitto smentisce

Caos in Egitto per quanto riguarda Mohamed Salah. Il fuoriclasse del Liverpool, in campo col suo Egitto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, è stato al centro delle polemiche per un presunto rifiuto di essere sostituito nel recupero dell’ultima partita contro la Guinea-Bissau. Si stavano infatti scaldando negli ultimi minuti Mostafa Fathi e Nasser Maher ed erano a bordocampo pronti per entrare, ma a subentrare è stato soltanto uno dei due giocatori e le prime indiscrezioni rese note dai media egiziani hanno parlato di uno dei due cambi saltati per il gran rifiuto di Salah.

La federazione egiziana, in un comunicato, ha subito voluto prendere posizione per smentire quanto ricostruito: “Non è assolutamente vero che Mohamed Salah si sia rifiutato di lasciare il campo. E’ vero che Salah non aveva intenzione di essere sostituito inizialmente, ma il ct Hossam Hassan ha comunque deciso in prima persona di non effettuare il cambio”.