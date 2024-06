Regolamento Spagna-Georgia: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento di Spagna-Georgia, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento proprio in Germania. La squadra guidata da Luis De La Fuente, finora, è stata una delle più convincenti e vuole superare questo turno per accedere ai quarti di finale. La compagine georgiana, dal suo canto, ha intenzione di provare a fare tutto il possibile per tentare una clamorosa impresa, che resterebbe per sempre nella storia.

Regolamento Spagna-Georgia

Il regolamento di Spagna-Georgia prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre, disputino due tempi supplementare da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, l’esito della partita si andrebbe a decidere nella lotteria dei calci di rigore: cinque per parte e prosecuzione ad oltranza in caso di parità.