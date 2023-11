Qualificazioni Europei 2024: Croazia più vicina al pass, Lettonia ko a Riga

La Croazia vince come da pronostico in Lettonia ed è ora molto più vicina al pass per gli Europei 2024 in Germania. Nella nona giornata delle qualificazioni alla rassegna continentale, infatti, la formazione di Dalic sfrutta nel migliore dei modi il pareggio del Galles in casa dell’Armenia che può costare carissimo ai britannici: la selezione croata si trovava a pari punti con i Dragoni prima di questo turno (ma con gli scontri diretti a sfavore), mentre con questo successo maturato a Riga per 0-2 si portano avanti di due punti e avranno bisogno di una vittoria casalinga contro l’Armenia tra tre giorni per festeggiare la qualificazione.

Decisivi i gol nel primo tempo a opera di Majer e Kramaric, poca cosa la formazione baltica che chiude il girone (riposerà martedì) con tre punti frutto di una vittoria a fronte di sette sconfitte. I croati che si avvicinano alla qualificazione fanno anche un favore all’Italia, che nel caso di drammatico ko con l’Ucraina lunedì non si ritroverà poi agli spareggi anche questa blasonata rivale. Nell’altra sfida delle ore 18 la Bielorussia piega Andorra per 1-0 nel finale grazie al gol di Laptev.