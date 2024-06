Pagelle Italia-Svizzera 0-2: voti e tabellino ottavi Euro 2024

Le pagelle di Italia-Svizzera 0-2, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Brutta sconfitta per gli azzurri, che salutano la rassegna in Germania a testa bassa. All’Olympiastadtion di Berlino è la Svizzera a conquistare la vittoria grazie alle reti di Freuler e Vargas, qualificandosi così per i quarti di finale. Si salva soltanto Donnarumma tra le file dell’Italia, che sfoggia una prestazione sulla falsa riga di quelle della fase a gironi, non riuscendo a trovare le contromisure agli avversari e soccombendo ai ragazzi di Yakin. Di seguito i voti e il tabellino.

STATISTICHE ITALIA-SVIZZERA

HIGHLIGHTS

ITALIA

Donnarumma 6: l’unica nota lieta in un pomeriggio da dimenticare. Grande parata in avvio di primo tempo per tenere a galla l’Italia, incolpevole sui due gol subiti.

Di Lorenzo 4: la fotografia dell’Europeo dell’Italia. Anche quando di fronte ha un avversario come Vargas, che non è propriamente Nico Williams, va in difficoltà e si fa saltare costantemente.

Mancini 5: la fase difensiva non funziona e lui va a fondo con i compagni di reparto. Non commette errori particolari, ma fa sentire l’assenza di Calafiori.

Bastoni 5: giornata no anche per il centrale dell’Inter, impreciso in fase difensiva e poco incisivo anche quando imposta.

Darmian 5,5: talmente impegnato a contenere le avanzate degli svizzeri che non può neppure dare una mano all’azione offensiva. Nel complesso fatica pure lui. Dal 75′ Cambiaso: senza voto.

Cristante 5: prestazione anonima in un contesto che sicuramente non aiuta.

Dal 75′ Pellegrini: senza voto.

Fagioli 4: parte bene, poi si perde Freuler in occasione del gol e regala palla alla Svizzera in occasione del 2-0.

Dall’86’ Frattesi: senza voto

Barella 5: male anche Nicolò quest’oggi. Subisce un colpo nei minuti iniziali del primo tempo, poi sparisce dal campo.

Dal 64′ Retegui 5,5: entra in campo quasi per disperazione e, come prevedibile, non riesce ad incidere, non solo per colpa sua.

Chiesa 5.5: l’unico che ci prova fino all’ultimo, dando tutto in campo. Anche per lui, però, non lascia il segno.

Scamacca 4,5: prestazione da dimenticare per l’attaccante dell’Atalanta, impalpabile.

El Shaarawy 5: la scommessa di Spalletti non paga. Termina dopo 45 minuti deludenti la sua esperienza a Euro 2024.

Dal 46′ Zaccagni 6: il suo ingresso in campo dà una ventata di freschezza, ma neppure il suo entusiasmo riesce a scuotere gli azzurri.

Spalletti 4: proposta di gioco nulla e idee confuse. La responsabilità non è solo sua, ma ci mette del suo.

TABELLINO

SVIZZERA (3-4-3): Sommer 6; Schar 5.5, Akanji 6.5, Rodriguez 6.5; Aebischer 6 (90+2′ Steffen sv), Freuler 7, Xhaka 7.5, Rieder 6 (71′ Stergiou 6); Vargas 7 (71′ Zuber 6), Embolo 6 (77′ Sierro sv), Ndoye 6.5 (77′ Duah sv).

A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Shaqiri, Jashari, Okafor, Amdouni.

CT: Murat Yakin 7.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 4, Mancini 5, Bastoni 5, Darmian 5.5 (75′ Cambiaso sv); Cristante 5 (75′ Pellegrini sv), Fagioli 4 (86′ Frattesi sv), Barella 5 (64′ Retegui 5.5); Chiesa 5.5, Scamacca 4.5, El Shaarawy 5 (46′ Zaccagni 6).

A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Jorginho, Raspadori. Folorunsho.

CT: Luciano Spalletti 4.

ARBITRO: Marciniak (Pol) 6.5

RETI: 37′ Freuler, 46′ Vargas. NOTE: Pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Spettatori: 71mila. Ammoniti: Barella, El Shaarawy, Mancini. Angoli: 6-4 per l’Italia. Recupero: 3′; 2′.