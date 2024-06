Olanda-Francia, Koeman: “Non assomiglia ad una vittoria, è un risultato un po’ deludente”

“Il risultato è un po’ deludente, ma se pensiamo a tutta la partita in alcuni momenti abbiamo perso il possesso palla quando non dovevamo e questo non è stato un granché. C’era troppo spazio tra le nostre linee e potevamo fare meglio nel secondo tempo”. A dirlo è il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, al termine del pareggio per 0-0 contro la Francia valevole per la seconda giornata del girone D di Euro 2024. “Non direi che assomiglia ad una vittoria – ha proseguito Koeman – Volevamo vincere e segnare gol. Non abbiamo avuto molte occasioni, ma immagino che la Francia sarà soddisfatta del risultato, proprio come lo siamo noi”.

Sugli avversari: “È sempre complicato affrontare una squadra come la Francia. Vogliamo giocare il nostro calcio ed essere coraggiosi, ma non possiamo perdere la palla come abbiamo fatto stasera. Dobbiamo essere più rapidi nel reagire e nel creare. Siamo una squadra che deve ancora crescere”, ha concluso.