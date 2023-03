Malta-Italia, ancora boom di ascolti: 30.8% di share

L’Italia di Mancini vince contro Malta ma non convince sul piano del gioco. Ma continua in ogni caso a fare il boom di ascolti. L’incontro di ieri, trasmesso su Rai 1, è stato seguito da 6.468.000 spettatori (30.8% di share), risultando il programma più visto della prima serata. La sfida di giovedì scorso con l’Inghilterra era stata seguita da 7.151.000 telespettatori con uno share del 33.5%, facendo registrare anche ottimi ascolti sui profili social della Nazionale: 550.000 spettatori unici e 60.000 interazioni per ‘Vivo Azzurro Live’, il prepartita condotto da Pierluigi Pardo, e per ‘Casa Azzurri Live’, il talk show con Gli Autogol in onda durante il match.