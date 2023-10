Highlights e gol Irlanda del Nord-Slovenia 0-1: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 33

Il video con gli highlights di Irlanda del Nord-Slovenia 0-1, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Basta un gol a inizio partita di Cerin alla Slovenia per passare a Belfast, con l’espulsione al 58′ di Charles che ha complicato ancor di più le cose per la formazione di casa. Sesko e compagni si confermano così in vetta al girone a quota 19 punti, a pari con la Danimarca. L’Irlanda del Nord rimane invece ferma a quota 6 e chiuderà il girone molto probabilmente al penultimo posto.