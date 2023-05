Europei Under 17: secondo ko per l’Italia, vince la Serbia 2-0

Secondo ko per l’Italia agli Europei Under 17 2023. Dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Spagna, gli azzurrini di Bernardo Corradi cadono ancora contro la Serbia e vedono allontanarsi sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ad aprire la sfida è stato Maksimovic al 39′, bravo a concludere in porta su assist di Popovic, e al 60′ Cvetkovic ha trovato il raddoppio sempre su assist del numero 8 dei serbi. Italia ancora a quota zero punti e ultima nella classifica del Gruppo B, mentre la Serbia conquista i primi tre punti e sale al terzo posto dietro a Slovenia, seconda a quota 3, e alla Spagna, in testa con sei punti.