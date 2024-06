Euro2024, Olanda: marea Orange ad Amburgo per il debutto con la Polonia (VIDEO)

Sale l’attesa per il debutto dell’Olanda agli Europei di calcio 2024 in Germania. Ad Amburgo, dove è atteso il primo match della nazionale olandese contro la Polonia di Robert Lewandowski, i tifosi Orange si sono riversati in massa per le strade, segno che la passione e l’entusiasmo per il calcio in Olanda è in netta ripresa. Se al Mondiale in Qatar l’Olanda ha fatto un ottimo percorso, frenati soltanto dall’Argentina campione del mondo in una battaglia senza esclusione di colpi, nelle precedenti manifestazioni internazionali le Orange hanno lasciato a desiderare, sollevando critiche e dubbi sulla gestione della nazionale maggiore da parte della federazione.

Con i ritiri della generazione passata, tra cui troviamo Van Persie e Robben come maggiori esponenti, l’Olanda ha subito (e non poco) il vuoto lasciato da quei talenti puri e ha dovuto rifondare la propria nazionale ripartendo da giocatori in rampa di lancio come Virgil Van Dijk, ora capitano e veterano delle Orange di Koeman. C’è molta curiosità di vedere le nuove leve del calcio olandese: su tutti il talento scuola Barcellona, Xavi Simons, ma anche Joshua Zirkzee del Bologna, Ian Maatsen del Chelsea (in prestito al Dortmund la scorsa stagione) e Micky van de Ven del Tottenham.

Qui sotto il video dei tifosi Orange ad Amburgo: