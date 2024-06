Euro 2024, Maledizione Lukaku: primo giocatore nella storia a vedersi annullati due gol dal Var

Una vera e propria maledizione per il Belgio e per Romelu Lukaku. La partita contro la Slovacchia, valevole per la prima giornata del girone E di Euro 2024, termina con il punteggio di 0-1 e inizia in salita il percorso per i ragazzi di Domenico Tedesco. Una partita che rimarrà nella storia degli Europei, in negativo, visto che Romelu Lukaku è diventato il primo giocatore a vedersi annullare due gol dal Var nella manifestazione europea.

Il primo ad inizio secondo tempo per via di un fuorigioco dello stesso attaccante del Chelsea e poi l’altro, sul finale, per via di un fallo di mano di Openda ad inizio azione. Il tutto condito anche da un paio di errori grossolani da parte di Lukaku che, a tu per tu con il portiere, non è riuscito a mettere la palla in porta e a concretizzare diverse occasioni. E quando l’ha fatto il Var gli ha strozzato l’urlo di felicità in gola.