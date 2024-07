Euro 2024, Joselu scherza con Kroos: “Attento, sarà la tua ultima partita”

Il quarto di finale a Stoccarda contro la Germania sarà una partita speciale per Joselu, nato proprio nella città tedesca e tornato in Spagna quando aveva appena 4 anni. L’attaccante, ormai ex Real Madrid, ha appena ufficializzato la sua firma con l’Al Gharafa in Qatar e, in conferenza stampa, ha parlato a lungo della sfida e del rapporto che ha con il paese teutonico: “Mia madre ha vissuto qui per 22 anni, lei e mia sorella mi hanno trasmesso il rispetto per questo Paese”.

Rispetto che diventerà rivalità nei confronti di Toni Kroos: “Lo amo, è un grande amico e un grande compagno di squadra nello spogliatoio, ho parlato tanto con lui e mi ha dato tantissimi consigli lungo la mia carriera. Ma lo dico: quella di venerdì sarà la sua ultima partita, deve stare attento”, dice con un sorrisino che ha il sapore di sfida, riflettendo sul ritiro che il tedesco affronterà al termine di questa stagione.

“La mia preoccupazione era entrare nella lista dei 26. Penso che in questo gruppo tutti siamo importanti, è lo spirito che ci sta portando avanti. Che partita mi aspetto? Loro giocano in casa e spingeranno con tutti i loro tifosi. Noi vogliamo vincere e sappiamo quanto sia difficile quella partita. Ma stiamo analizzando le loro ultime partite e sappiamo quello che dobbiamo fare”, ha concluso in conferenza stampa Joselu.