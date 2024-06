Euro 2024, Joao Cancelo: “Gruppo spettacolare, felici di avere con noi Cristiano Ronaldo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Portogallo-Repubblica Ceca di Euro 2024, Joao Cancelo ha presentato il match: “Non esistono partite facili. Dobbiamo giocare con intensità fin dall’inizio per vincere. Destra o sinistra? È la stessa cosa, il mio obiettivo è sempre quello di aiutare la squadra a vincere. Non ho potuto giocare a EURO 2020, quindi voglio dimostrare qualcosa per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che come me vogliono stare qui: darò il meglio che posso per aiutare il Portogallo“.

“L’atmosfera qui è fantastica e il gruppo è spettacolare. È uno dei migliori in cui sia mai stato coinvolto, con amici che terrò per il resto della mia vita – ha aggiunto Cancelo, che ha speso parole al miele per Cristiano Ronaldo – Ha trascorso 21 anni al vertice. Non c’è nessuno come lui in termini di permanenza in nazionale per così tanto tempo. Questo è dovuto al suo talento e al suo duro lavoro. È il nostro Capitano e siamo molto felici di averlo qui con noi“.

Cancelo ha infine parlato dei singoli: “Il ct Martinez mi ha fatto sentire a mio agio appena arrivato, sia dentro che fuori dal campo. È sempre molto vicino ai giocatori e gli piace giocare in modo offensivo. Speriamo di regalargli dei bei ricordi perché ha fatto la differenza e si è rapidamente ambientato nel nostro Paese. Leao? È un grandissimo giocatore e lo conosco abbastanza bene, la nostra intesa in campo è ottima“.