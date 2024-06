Euro 2024, Francia e Olanda ferme sullo 0-0 con Mbappè in panchina: Polonia eliminata

Senza Kylian Mbappè – rimasto per 90′ in panchina dopo la rottura del naso rimediata contro l’Austria -, la Francia pareggia contro l’Olanda per 0-0, un risultato che sancisce l’eliminazione matematica della Polonia. La classifica del girone D vede quindi Deschamps e Koeman appaiati in testa a quattro punti, uno in più dell’Austria, mentre Lewandowski e compagni sfideranno i Bleus all’ultima giornata con lo ‘zero’ in classifica.

A Lipsia i ritmi sono altissimi sin dai primi minuti. Al 2′ Frimpong – schierato dal 1′ a sorpresa da Koeman – scappa in profondità e tenta un diagonale che viene sporcato in angolo prima da Theo Hernandez e poi dall’altro milanista Maignan. La risposta dei Bleus è affidata a Griezmann: l’attaccante dell’Atletico al 4′ lascia partire un gran mancino, ma Verbruggen alza in corner. L’occasione più nitida ce l’ha proprio Griezmann al 14′. Thuram col tacco innesca Rabiot che a tu per tu con il portiere sceglie di servire Griezmann, ma il fantasista scivola al momento della conclusione e spreca la palla gol. Al 16′ si mette in luce Gakpo che rientra sul destro e calcia, ma ancora una volta Maignan è attento.

Nella ripresa l’intensità cala. Il primo lampo è del migliore in campo, Marcus Thuram, che al 60′ si sposta la palla sul destro e dal limite dell’area cerca senza successo l’angolo alla destra di Verbruggen. Cinque minuti dopo è ancora un tacco dell’interista a spalancare una nitida occasione da gol dei Bleus: Kante pesca in area Griezmann, ma ancora una volta il 33enne scivola sul più bello. La Francia sciupa molto e rischia la beffa, ma viene salvata dal Var. Al 69′ dopo una parata di Maignan, Xavi Simons ribadisce in rete, ma l’assistente di Taylor alza la bandierina per la posizione di Dumfries: l’esterno interista è in fuorigioco e allo stesso tempo impatta sul margine di manovra del portiere. Il controllo var è lungo, ma alla fine arriva la conferma della decisione di campo. Nel finale i ritmi sono bassi. La Francia fa la partita, ma non affonda. L’Olanda si difende con ordine. Il pareggio sembra stare bene a tutte e due. Con buona pace della Polonia, prima nazionale eliminata di questo Europeo.