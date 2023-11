Elite League Under 20, Bollini: “Portogallo molto forte nei singoli, importante vincere i duelli”

A quattro mesi dal trionfo di Malta nella finale dell’Europeo Under 19, Italia e Portogallo si sfideranno allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo Elite League Under 20. Calcio d’inizio domani, 21 novembre, alle ore 14. Il bilancio degli scontri diretti recita quattro vittorie degli Azzurrini, tre pareggi e altrettanti successi portoghesi. “Stiamo disputando un torneo molto prestigioso e ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario molto abile tecnicamente nei singoli e di grande tradizione nel gioco sulle fasce. Dovremo essere bravi nei duelli, senza però mai rinunciare al gioco: solo così potremo ottenere un altro grande risultato come quello contro l’Inghilterra”, le parole di mister Bollini. Nella giornata di oggi, gli azzurrini hanno visitato gli stabilimenti di Ferrari a Maranello. “La Ferrari rappresenta per il nostro Paese un grande patrimonio di tecnologia, di esperienza e di passione. Per tutti noi essere qui è di ispirazione per raggiungere il massimo livello di eccellenza e per rappresentare l’Italia con lo stesso orgoglio delle persone di Maranello”, ha aggiunto sempre Bollini.