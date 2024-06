Amichevoli pre-Euro 2024: poker Portogallo e Svizzera, Austria di misura sulla Serbia

Nell’antipasto di Euro 2024 tra due squadre che rivedremo tra pochi giorni in Germania, prevale l’Austria sulla Serbia per 2-1. All’Ernst Happel Stadion di Vienna, la selezione guidata da Rangnick si porta subito sul doppio vantaggio grazie alle reti di Wimmer e Baumgartner, Pavlovic accorcia subito ma il punteggio non muta. 75 minuti impalpabili per lo juventino Vlahovic, rimpiazzato dal milanista Jovic, infortunio invece per Maksimovic.

Poker del Portogallo nell’amichevole di Lisbona contro la sempre pericolosa Finlandia. La rete di Ruben Dias dopo pochi minuti e il rigore di Diogo Jota poco prima dell’intervallo indirizzano il risultato nel primo tempo, poi esce Leao, che non ha giocato di certo la sua miglior partita e viene rimpiazzato dopo 45′, Bruno Fernandes segna il tris, quindi Pukki mette paura allo stadio Alvalade con una doppietta, prima dell’altra doppietta, quella del trequartista del Manchester United, che fissa il punteggio sul definitivo 4-2.

LE ALTRE PARTITE DI STASERA

Tutto molto facile per la Svizzera contro l’Estonia. Alla Swissporarena di Lucerna, gli elvetici di Yacin, senza l’interista Sommer tenuto a riposo, surclassano i baltici con un netto 4-0 in cui sono andati a segno i maggiori talenti degli elvetici. In gol Zuber, Amdouni, Elvedi e l’immortale Shaqiri, ex Inter, su rigore. 2-1 tra Irlanda e Ungheria all’Aviva Stadium di Dublino, dove l’Atalanta due settimane fa ha scritto una pagina di storia: finale del primo tempo infuocato, quando Idah la sblocca per l’Eire e per i magiari, impegnati agli Europei fra pochi giorni, è Lang a firmare il pari. Nel recupero della ripresa, quando tutto sembra apparecchiato per un giusto pari, i padroni di casa sorridono col sigillo di Parrott.

Allo Stadion Stožice ritorno da favola in nazionale per Josip Ilicic, che dopo aver passato un periodo no a livello personale, è riuscito a ritrovare una convocazione per gli Europei con la sua Slovenia e quest’oggi ha deciso l’amichevole contro l’Armenia. Nel 2-1 di Ljubljana Haroyan a inizio secondo tempo risponde alla rete di Mlakar, poi poco dopo l’ora di gioco è l’ex Palermo e Atalanta tra le altre a segnare il gol-vittoria. Finisce 0-0, invece, la sfida tra la Romania, che giocherà a Euro 2024, e la confinante Bulgaria.