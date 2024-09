Nazionale: prove tattiche per la Francia, Bastoni e Kean in gruppo

La Nazionale di Luciano Spalletti si prepara alla sfida contro la Francia, incontro valido per la Nations League e in programma per venerdì. Nella giornata odierna, gli azzurri si sono trovati a Coverciano, per una seduta in cui si sono visti impegnati in diverse prove tecnico-tattiche. Dopo una prima fase di riscaldamento, il ct ha fatto giocare una serie di partitelle a ranghi misti. Presenti anche Bastoni e Kean, che tornano in gruppo dopo alcune noie muscolari. In vista dell’incontro, Spalletti sembra nutrire alcuni dubbi sulla difesa, con Donnarumma e Calafiori unici nomi sicuri. In corso un ballottaggio tra Gatti e Di Lorenzo, così come tra Bastoni e Buongiorno. Domani è prevista l’ultima seduta di allenamento a partire dalle 10:30, con alle 16:00 il trasferimento a Parigi.

”La delusione per come è andato l’Europeo è stata tanta, è stata una bella botta sia per noi che per i tifosi italiani, una macchia pesante. Ma ora abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato”. Lo ha dichiarato Davide Frattesi ai microfoni di Raisport a pochi giorni dalla sfida contro la Francia: ”In Germania ci è mancato lo spirito che ha sempre contraddistinto la nostra Nazionale e ci ha permesso in alcune occasioni di superare avversari più forti. Questo spirito dovremo tirarlo fuori insieme al talento già venerdì contro una squadra che sappiamo esserci superiore. E’ il momento di tirare fuori tutto, ci sarà da soffrire ma bisogna farlo e assumerci le nostre responsabilità in campo”. In Nazionale torna Tonali: ”Sono contento che sia di nuovo qui con noi – ha commentato Frattesi – E’ un grande giocatore, può darci una grossa mano”. Un accenno all’Inter: ”Con l’arrivo di Zielinski è aumentato nel mezzo la concorrenza? Bisogna lavorare sempre per migliorare e dare sempre di più. Avere più competitor aiuta e stimola’‘.