Napoli, incontro tra Antonio Conte ed il patron De Laurentiis: ecco qual è la situazione e come stanno le cose, possibile svolta in arrivo

Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis si stanno incontrando in queste ore nella proprietà romana del patron partenopeo. Un vertice fondamentale per decidere il futuro del tecnico in vista della prossima stagione. Il patron proverà a convincere forse per l’ultima volta il suo allenatore a restare in azzurro.

Una missione quasi impossibile considerato come il tecnico sembra quasi un promesso sposo della Juventus. Addirittura un accordo trovato già mesi fa come riportano alcuni quotidiani oggi. Il patron, però, è abile nella capacità persuasiva e sul tavolo calerà tutti gli assi a disposizione, a partire dal progetto e dalla valanga di milioni per creare una squadra sempre più forte.

Circa 200 i milioni che potrebbero essere investiti dal patron azzurro, con Kevin De Bruyne primo colpo ad ingolosire l’allenatore. Non solo il belga, però, perché il sa Manna è scatenato e vuole stringere anche per Jonathan David. Già, il ds. Ovviamente anche lui è presente alla riunione oltre all’Ad Chiavelli, l’uomo dei conti del club.

Napoli, i tifosi sperano: il piano di ADL

Tutto lo stato maggiore del Napoli a casa De Laurentiis insomma, un segnale inequivocabile di come non si debba perdere tempo. Si devono gettare fin da subito le basi per pianificare e costruire la nuova stagione. De Laurentiis vuole continuare a vincere, punta alla Champions League ed intende proseguire con la sua campagna acquisti fatta di talenti e top player.

Ora spetterà tutto ad Antonio Conte. Il tecnico è apparso visibilmente emozionato, si è scatenato ieri nei festeggiamenti sia sull’autobus scoperto che nella cena in un noto locale di Posillipo. Canti e balli e la promessa – della moglie Elisabetta, di Lukaku e di Lele Oriali – di provare a convincerlo a restare a Napoli.

Si lavora ai fianchi del tecnico, come quei mediani vecchio stampo che mordevano le caviglie degli avversari. E Napoli, intanto, spera ed ha già fatto sentire tutto il suo amore all’allenatore.