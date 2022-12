Costa Rica-Germania oggi in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Costa Rica-Germania, match valido per la terza giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022. I tedeschi di Flick si giocano tutto in questo match, trovandosi dopo due giornate, con 1 punto ed all’ultimo posto. Costa Rica che invece, dopo aver battuto il Giappone, si trovano sopra gli europei. Ma attenzione, a prescindere del risultato di questo incontro, entrambe dovranno attendere ciò che accadrà nel match contemporaneo, tra Giappone e Spagna. In più, segnaliamo questo match come il primo ad essere arbitrato da un fischietto donna: la francese Stephanie Frappart. Appuntamento all’Al Bayt Stadium alle ore 20 di giovedì 1 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

