Cosa conta a pari punti ai Mondiali? Il regolamento dei gironi: attenzione ai cartellini

Cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti nel corso dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022? Questa la domanda che molti si fanno in vista del rush finale della prima parte della manifestazione più importante a livello planetario. Andiamo a vedere cosa prevede il regolamento che è molto diverso rispetto a quello Uefa.

In ambito Fifa, diverso regolamento rispetto alle competizioni Uefa come la Champions League o l’Europeo, dove vale in prima battuta lo scontro diretto tra le squadre appaiate. Ai Mondiali non è così: conta prima la differenza reti generale e soltanto in seconda battuta la classifica avulsa. Di seguito allora ecco tutti i criteri per stabilire le posizioni interne a un girone: 1) maggiore numero di punti; 2) migliore differenza reti; 3) maggiore numero di reti segnate.

Qualora due o più squadre si trovassero ancora in parità: 4) maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); 5) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); 6) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa); 7) maggiore numero di punti fair play, secondo quanto segue: cartellino giallo: – 1 punto; cartellino rosso indiretto (doppio cartellino giallo): – 3 punti; cartellino rosso diretto: – 4 punti; cartellino giallo + cartellino rosso diretto: – 5 punti. 8) sorteggio effettuato dal comitato FIFA.