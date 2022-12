Diffidati Costa Rica-Germania, costaricensi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Costa Rica-Germania, ecco i costaricensi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Per l’appuntamento da dentro o fuori in casa centramericana ci sono ben tre giocatori a rischio squalifica per l’eventuale approdo nella fase a eliminazione diretta qualora dovessero essere ammoniti: si tratta di Campbell, Contreras e Borges, tutti e tre dovranno risparmiarsi un cartellino giallo.