Diffidati Costa Rica-Germania, tedeschi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Costa Rica-Germania, ecco i tedeschi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. I tedeschi hanno bisogno di vincere e di sperare, per questo motivo massima attenzione e occhio alle sanzioni. Qualora dovessero ricevere un cartellino giallo, rischiano in tre di non giocare l’ottavo di finale eventualmente conquistato: si tratta di Goretzka, Kimmich e Kehrer.