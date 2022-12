Camerun-Brasile in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Camerun-Brasile, match valido per la terza giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. Brasiliani già qualificati agli ottavi finale e attualmente in prima posizione nel girone. Il Camerun è chiamato all’impresa: agli africani non basta la vittoria, ma dovranno anche attendere buone notizie dal match tra Svizzera e Serbia. Appuntamento al Lusail Iconic Stadium questa sera, venerdì 2 dicembre, alle ore 20. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno.

