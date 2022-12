Diffidati Camerun-Brasile: i camerunensi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi

Il Camerun torna in campo dopo la sconfitta contro la Svizzera all’esordio e il pareggio alla seconda contro la Serbia. Nella terza ed ultima giornata del gruppo G ai Mondiali di Qatar 2022, i camerunensi affrontano il Brasile già qualificato, per andare a caccia dei tre punti e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Ma ci sono diffidati nella formazione di Song in vista degli eventuali ottavi di finale? Sì, ci sono ben 3 calciatori a rischio squalifica: Collins Fai, Nicolas N’Koulou e Christian Bassogog.

