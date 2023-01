Argentina, festeggiamenti con Coppa falsa in campo: Messi in trionfo con quella dei tifosi

L’Argentina e i festeggiamenti post vittoria con Coppa falsa. Una coppia di La Plata, nella provincia Buenos Aires, Paula Zuzulich e Manuel Zaro avrebbero introdotto allo Stadio una replica della Coppa del Mondo, e con quest’ultima i giocatori avrebbero festeggiato in campo: “L’avevamo nello zaino, abbiamo approfittato di un momento di distrazione ai controlli e la nostra coppa è passata. Dopo l’ultimo rigore l’abbiamo tirata fuori per esultare. Poi sotto di noi è transitato un familiare di Paredes e gli abbiamo chiesto di farci firmare la Coppa da Leandro. Così la nostra Coppa è finita in campo e i giocatori hanno cominciato a passarsela di mano, finché non è arrivata a Messi. Non pensavamo di recuperarla, vedevamo la nostra Coppa andare di qua e di là. La cosa è durata per circa 45 minuti e la nostra Coppa l’abbiamo data per persa. È stato Lautaro Martinez a restituircela. Si è avvicinato al parente di Paredes, che gli ha spiegato la vicenda. Lautaro ha firmato il nostro trofeo e ce l’ha ridato”, raccontano i protagonisti della vicenda.