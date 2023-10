Mondiali 2034: l’Indonesia valuta una candidatura congiunta con l’Australia

Il futuro dei Mondiali di calcio, nello specifico l’edizione 2034 della competizione, potrebbe giocata nel continente asiatico. Infatti l’Australia da tempo ha reso nota la sua candidatura, ma la nazione dei Tre Canguri potrebbe essere affiancata dall’Indonesia.

Infatti, Erick Thohir, ex proprietario dell’Inter e oggi a capo della Federcalcio indonesiana, in un’intervista al “Sydney Morning Herald” ha detto: “Stiamo parlando di una candidatura con l’Australia. E quando ho visitato Malesia e Singapore, entrambi i Paesi si sono detti interessati a unirsi a un progetto con Indonesia e Australia. Saremmo abbastanza forti. Fra l’altro i Mondiali si sono già giocati in Medio Oriente, ovvero in Qatar lo scorso anno, e anche in Giappone e Corea del Sud per cui sono sicuro che la Fifa vorrà provare altri Paesi“.