Mondiale per Club, arrivano novità clamorose su Cristiano Ronaldo: potrebbe partecipare al torneo e sfidare un’italiana

Cristiano Ronaldo, nonostante il suo addio dal calcio europeo di più di due anni fa, continua a esser protagonista dei rumors di mercato a 40 anni compiuti. A suscitare clamore riguardo al futuro della star è stata stavolta una figura autorevole, che avrebbe rivelato la possibile partecipazione del portoghese al Mondiale per Club.

Il fuoriclasse portoghese, attualmente all’ Al-Nassr, rischia di terminare la propria esperienza araba a secco di titoli. Nonostante il grande numero di gol siglati da CR7, il palmares del più volte vincitore del Pallone d’Oro è rimasto invariato dal suo arrivo nella lega saudita.

Squadra di Cristiano che inoltre non farà parte delle 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club di giugno, motivo di turbamento per l’attaccante. Una delle più grandi stelle nella storia del calcio che vedrebbe però adesso il proprio futuro lontano da Riad. A confermarlo è stato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino sul canale americano “IShowSpeed”.

L’italiano avrebbe di fatto confermato l’interesse per il bomber di più squadre che faranno parte della competizione, passando dai brasiliani del Botafogo ai marocchini del Wydad Casablanca. Squadra africana che il prossimo mese andrà ad affrontare proprio la Juventus, ex squadra di CR7, presente nel gruppo C insieme anche a Manchester City e Al Ain.