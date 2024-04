Milan-Inter, Vieri: “Mi aspetto una bella partita. Pioli? Lo confermerei sempre”

Intervenuto a Radio-Tv Serie A con RDS in vista del derby Milan-Inter, l’ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua sulle due squadre e sull’importanza della gara: “Mi aspetto una bella partita, con una grande tensione. Per tutti gli interisti sarebbe incredibile vincere lo scudetto contro il Milan, mentre per i rossoneri, eliminati anche dall’Europa League, è un po’ l’ultima spiaggia per salvare la stagione. Al Milan è mancata continuità quest’anno: non sarà facile battere una super squadra come l’Inter che ha 22-23 giocatori fortissimi“.

Vieri ha poi parlato dei singoli: “Il miglior giocatore è Lautaro, ma anche Thuram è stato incredibile. E come non citare poi Barella, Calhanoglu, Sommer e tanti altri. Noi guardiamo sempre agli attaccanti, ma gli scudetti si vincono anche grazie al rendimento dei vari Acerbi e Darmian. Nel Milan invece ci sono due campioni come Leao e Theo Hernandez, che se stanno bene possono fare la differenza“. Sul futuro di Stefano Pioli, infine: “Personalmente lo confermerei sempre. Ha vinto uno scudetto, ha fatto una semifinale di Champions e quest’anno è secondo in campionato: non poteva fare molto di più. Io ci penserei bene prima di mandarlo via, nonostante in molti pensino che dopo 4-5 sia positivo cambiare“.