Ligue 1, colpo del Marsiglia in pieno recupero: l’OM passa contro il Lione per 1-2

In pieno recupero il Marsiglia si aggiudica la partita contro il Lione con un autogol al 92esimo di Malo Gusto che decide il match. In una delle classiche del campionato francese c’è stato spazio soprattutto per l’equilibrio fra l’OM e il Lione. L’inizio della partita ha fatto subito pensare ad un match equilibrato con due squadre che hanno ricercato la vittoria per avvicinarsi alla zona europea: Tudor per la Champions League, il Lione per incollarsi al Rennes. Partenza a mille del Marsiglia che trova il vantaggio al tramonto del primo tempo con l’ex romanista Under che fa chiudere il primo tempo per 1-0. Nella ripresa il Lione rientra con più mordente e al 68esimo trova il pareggio con Lacazette. Quando il match sembra avvicinarsi al pareggio come risultato più giusto, ci pensa un autogol Malo Gusto che al 92esimo fissa il risultato definitivamente sull’1-2 che per Tudor significa conferma di seconda forza del campionato dietro alla corazzata PSG.