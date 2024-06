Vicenza, Vecchi: “Questa piazza merita di più, spero di continuare qui”

L’allenatore del Vicenza, Stefano Vecchi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo della Carrarese nella finale di ritorno dei playoff di Serie C: “Da un lato c’è la consapevolezza di aver dato tutto, ci siamo compattati nel percorso fatto. C’è grande amarezza per non aver completato questo percorso. Questa sconfitta va ancora più male perché volevamo regalare una gioia alla città. L’amore dei tifosi mi rende orgoglioso di quello che abbiamo fatto, ma forse rende questa sconfitta ancora più brutta. Vicenza è una piazza che merita altro, c’è tutto per fare le cose per bene. Abbiamo tracciato la strada, abbiamo apparecchiato ma non siamo riusciti a raccogliere. Magari questo lavoro può servire il prossimo anno, è l’unica cosa che mi lascia un po’ di speranza”.

Sul futuro il tecnico non si sbilancia, ma ammette di voler continuare sulla panchina della Lane: “Io ho avuto la sensazione di allenare in Serie A, visto l’ambiente che c’è. Io sempre in panchina? Dipende dalla società, vedremo cosa decideranno di fare. Abbiamo indicato la strada, un gruppo che era in difficoltà è diventato protagonista di una stagione importante. Io chiaramente vorrei rimanere, mi piacerebbe vincere qui. Vorrei poter continuare il percorso fatto con questi ragazzi, io sono solo ingranaggio, la macchina è la nostra società. Ci rimettiamo alle loro scelte e alle loro valutazioni. Ci sarà modo di parlarne, ora c’è solo grande amarezza”.