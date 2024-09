Serie C 2024/2025: ancora un ko per l’Avellino, vincono Lecco e Vicenza

Risultati sorprendenti nel sabato in compagnia della Serie C 2024/2025, dove non mancano dei punteggi inaspettati in tutti e tre i gironi della Lega Pro. Nel girone A il Vicenza vince sul campo dell’Alcione Milano per 1-2 ed è terzo in classifica alle spalle dell’irresistibile duo Padova-Renate, mentre l’Arzignano batte l’Union Clodense di misura e si porta a quattro punti in classifica. Il Lecco si riscatta e batte la Triestina per 2-1, pareggio per 2-2 invece tra Pergolettese e FeralpiSalò.

Nel girone B, colpo esterno della Ternana che passa a Pesaro e aggancia provvisoriamente Pescara ed Entella in testa alla classifica. Il Sestri Levante ottiene la prima vittoria in campionato vincendo in casa del Legnago, mentre tra Torres e Pineto finisce 1-1. L’Arezzo, invece, espugna il campo del Pontedera in un derby tutto toscano e adesso si porta a -1 dalla vetta con nove punti.

Nel girone C, infine, continua la crisi nera dell’Avellino, ambizioso con Pazienza in panchina ma a questo punto a rischio esonero. Arriva la quarta sconfitta in cinque partite, questa volta in casa contro il Latina che così si risolleva, di Capanna la rete decisiva. Vittorie in trasferta anche per il Team Altamura nel derby contro il derelitto Taranto e per il Monopoli che espugna il campo della Cavese grazie a Vazquez.