Serie C 2023/2024: il Perugia passa a Olbia, al Nespoli decide Paz

Il Perugia passa per 1-0 in casa dell’Olbia nel match valido per la 16ª giornata del Girone B di Serie C 2023/2024. Decisiva la rete di Paz al 43′ su calcio d’angolo di Lisi. Partita piuttosto chiusa al Nespoli, sia nella prima che nella seconda frazione, con la squadra di Greco mai pericolosa dalle parti di Adamonis, ex Lazio. Quarto risultato utile consecutivo per gli umbri, dopo i pareggi con Carrarere e Pineto e il successo con il Gubbio, che consolidano il terzo posto in classifica a 29 punti. Sono sempre 10 i punti di distacco dal Cesena primo. Olbia che resta fermo a 16 punti in 15ª posizione. La Fermana blocca la Torres in casa per 1-1. Nel testa coda tra ultima e seconda in classifica sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con il gol di Misuraca al 15′. I sardi non mollano e riescono a pareggiare i conti con Ruocco al 56′. Torres che nel finale non riesce a trovare i tre punti e vede il Cesena allontanarsi +2 in testa alla classifica. Fermana sempre ultima a 8 punti. Vittoria pesante per il Pineto, che batte 1-0 il Sestri Levante e sale dall’8° al 5° posto in classifica a 25 punti. La squadra abruzzese si prende i tre punti grazie al gol di De Santis e scavalca in un solo colpo Pescara, Pontedera e Recanatese.

