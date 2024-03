Serie C 2023/2024, Cesena sempre più capolista: Lucchese battuta 1-0 al ‘Porta Elisa’

Il Cesena batte 1-0 la Lucchese al ‘Porta Elisa’ e blinda ancora di più la vetta della classifica. La squadra di Domenico Toscano sale a 83 punti, undici in più della Torres seconda, mentre la Lucchese rimane a quota 40 in undicesima posizione. Al 3′ la prima occasione: Kargbo inventa per Shpendi, ma Chiorra è bravo a posizionarsi e a murare l’albanese. Al 17′ è la Lucchese a rendersi pericolosa. Yeboah si accentra dal vertice sinistro dell’area e lascia partire un destro leggermente deviato da un difensore, Pisseri legge la traiettoria e in tuffo toglie la palla dall’incrocio dei pali. Il Cesena è insidioso anche sui calci piazzati e lo dimostra al 39′ quando Prestia di testa in schiacciata sfiora il palo alla destra di Chiorra. Per il vantaggio della capolista bisogna aspettare il 65′. Shpendi prova a sfondare sulla destra, ma viene fermato. La palla finisce sui piedi di Berti che con il destro spedisce la sfera all’incrocio dei pali dove Pisseri non può arrivare. Nel finale il Cesena si difende con ordine e respinge i tentativi di assedio dei padroni di casa. È la terza vittoria consecutiva con tre clean sheet su tre per un Cesena sempre più vicino alla Serie B.