Serie C 2022/2023, tutti i verdetti del girone B: Reggiana in B, Cesena secondo

La Serie C regala i primi verdetti. E il girone B ha offerto indicazioni importanti, a partire dal ritorno in Serie B della Reggiana, prima in classifica e pronta gustarsi il salto di categoria. Secondo posto per il Cesena grazie ad un finale thriller contro l’Alessandria: 1-0 in 10 uomini con gol nel finale di Chiarello. Terzo posto per l’Entella. Playoff del primo turno per Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena e Rimini. Playout per il Vis Pesaro contro l’Imolese e per l’Alessandria contro il San Donato. Retrocessione diretta in D per il Montevarchi.

PROMOZIONE IN SERIE B: Reggiana

PLAYOFF NAZIONALI: Cesena (secondo turno), Entella

PLAYOFF PRIMO TURNO: Carrarese (secondo turno), Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena, Rimini

PLAYOUT: Vis Pesaro, Alessandria, San Donato, Imolese

RETROCESSIONE IN SERIE D: Montevarchi