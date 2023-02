Serie C 2022/2023, l’Audace Cerignola vince 1-0: Pescara ko

di Mattia Zucchiatti 1

L’Audace Cerignola non smette di stupire e batte 1-0 il Pescara nel girone C di Serie C 2022/2023. Al 3′ i padroni di casa sprecano una nitida occasione: Achik salta Sommariva che lo stende, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Malcore, ma il portiere intuisce e para. Il vantaggio è rimandato al 23′: su cacio piazzato di Achik, Campomaggio stacca di testa anticipando Sommariva e mette in rete. E’ il gol decisivo per i tre punti. L’Audace Cerignola sale al quinto posto, mentre il Pescara frena ancora dopo due pareggi di fila.