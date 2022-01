Serie C 2021/2022: doppia vittoria di Reggiana e Modena contro Pistoiese e Fermana

by Christian Poliseno

Il logo della Lega Pro

Sfida a distanza che continua tra Reggiana e Modena, con entrambe le teste di serie che vincono e proseguono la corsa alla Serie B. Match interessante ed emozionante quello tra Reggiana e Pistoiese che si chiude con una vittoria casalinga per 3-1. Quattro gol, diverse emozioni e un match che, nonostante la differenza in classifica, rimane molto combattuto. Reggiana che tiene il primo posto, a pari punti con il Modena che contestualmente vince contro la Fermana. Pistoiese ancora in 18 esima posizione, in piena zona retrocessione. Anche il match tra Modena e Fermana è molto combattuto, e qui la differenza è tutta nei minuti di recupero: 2-0. Zero punti per la Fermana, che rimane al sedicesimo posto.

CRONACA LIVE DI REGGIANA-PISTOIESE

CRONACA LIVE DI MODENA-FERMANA

REGGIANA-PISTOIESE – Match che parte subito molto forte, con i padroni di casa che attaccano. Il match si sblocca dopo 10 minuti grazie al gol di Cristian Cauz, al suo secondo gol stagione. Un quarto d’ora dopo raddoppia la Reggiana, con il suo goleador: Eric Lanini. Sul finire del primo tempo la sblocca Sottini, che riapre la gara al minuto 45’+2′. Seconda frazione di gara che segue dei binari meno offensivi, con la Reggiana che cerca il terzo gol ma con più attenzione alla fase difensiva. Il risultato cambia solo a fine gara, minuto 89′, col tris firmato da ancora da Cauz. Reggiana-Pistoiese finisce 3-1.

MODENA-FERMANA – Qui la gara, se possibile, è ancora più combattuta. Modena che crea tanto, ma sbaglia e non ci mette la qualità necessario contro una Fermana scesa in campo per il pareggio. Il match vede la sua unica sliding door nel terzo minuto di recupero, quando Scarsella viene trattenuto in area: calcio di rigore e dal dischetto non sbaglia Tremolada. La gara non subisce scossoni fino ai tardivi minuti di recupero. Al 97′ infatti, Azzi mette dentro il raddoppio. Risultato finale: 2-0.